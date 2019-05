Wiesław Kaloryfer 21.5.19 17:20

"Premier Morawiecki jedzie na Lubelszczyznę pomóc ofiarom wichur"



A co będzie pomagał przy sprzątaniu usuwając połamane gałęzie i łatając uszkodzone dachy? Pomagał to on będzie jak wróci do Warszawy i podpisze "papiery" uruchamiające konkretną pomoc. I to nie jest złośliwość (i wcale też to nie znaczy, że jedzie tam niepotrzebnie). Po prostu taki los polityka u steru władzy. Jeden jest od sprzątania, drugi od rozdzielania pomocy, a ten na górze od znajdowania i uruchamiania kasy, która na ta pomoc pójdzie.