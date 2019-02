Premier Morawiecki: Jan Olszewski był uosobieniem polskiej niepodległości

"Należał do tej linii polskiej inteligencji, która definiuje tę grupę społeczną przez dbałość o dobro wspólne. Do tej linii patriotów, do której należeli powstańcy listopadowi, styczniowi, legioniści, powstańcy warszawscy"- podkreślił szef polskiego rządu. Mateusz Morawiecki podkreślił, że tej tradycji śp. premier Olszewski był wierny do samego końca,dzięki czemu "Był i jest wspaniałym synem naszej historii Rzeczpospolitej, ale jest też synem Europy, wierzył w Europę".