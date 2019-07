Premier Morawiecki: Inwestujemy w młodych ludzi!

- W program zerowego PIT-u dla osób do 26. roku życia zaangażujemy w tym roku około miliarda złotych. W przyszłym będzie to co najmniej 2,5 mld zł - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Dziś Sejm zajmuje się projektem ustawy zwalniającym z podatku PIT młode osoby.

- To wielka inwestycja w ludzi młodych i w to, żeby mieli szansę nabrać pierwszych doświadczeń oraz żeby zostało w ich portfelach wiele nowych środków - powiedział.

