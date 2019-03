Premier Morawiecki: Dajmy szansę Brytyjczykom!

- Uzgodniliśmy z premier May, że zrobimy wszystko, że nawet w przypadku brexitu bez umowy, twardego wyjścia, polscy obywatele nie ucierpią - oświadczył Mateusz Morawiecki. - Będziemy czynić wszystko, co możliwe, żeby również handel polsko-brytyjski nie ucierpiał, a polscy przedsiębiorcy mogli dalej bez przeszkód eksportować swoje towary do Wielkiej Brytanii - dodał premier.

Sprawa wyjścia Wielkiej Brytanii z UE to pierwszy punkt rozpoczynającego się dziś dwudniowego, unijnego szczytu w Brukseli. Przywódcy 27 krajów spotkają się najpierw z premier Wielkiej Brytanii Theresą May, która wczoraj poprosiła o opóźnienie brexitu do 30 czerwca, a później, już we własnym gronie ocenią sytuację.