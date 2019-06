Premier Morawiecki: Chwyciliśmy VAT-owskiego byka za rogi!

„Pierwszy projekt to projekt, który ma zapobiegać przypadkom lichwy, nadużywania silnej pozycji różnych firm pożyczkowych, kredytowych wobec słabszych konsumentów, obywateli po prostu. Bardzo często są to seniorzy, emeryci, ale nie tylko. To ludzie, których bieżące potrzeby są wykorzystywane do tego, żeby narzucać różnego rodzaju opłaty i odsetki, które inaczej nie da się określić jak drakońskie, bo nawet słowo lichwa w niektórych przypadkach tego nie oddaje. To kilkaset procent czasami rocznie, czyli coś zupełnie niebywałego i tutaj po wielu miesiącach, kwartałach pracy doszliśmy do pełnego konsensusu”.