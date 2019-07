Premier Morawiecki: Chcemy, żeby Polską rządziły rodziny!

- Chcemy, żeby Polską rządziły rodziny, to one powinny być fundamentem rozwoju – mówił premier Mateusz Morawiecki w niedzielę w Kielnie (woj. pomorskie), podczas rodzinnego, wakacyjnego festynu bezpieczeństwa.

- Do tego zmierzamy, może to się wydawać proste, banalne, to jest taki cel, żeby demokracja była bardzo mocno demokracją w praktyce, żeby właśnie kartka wyborcza miała znaczenie, żeby spierać się na programy, ale żeby też spierać na to, kto w bardziej wiarygodny sposób będzie mógł zrealizować swój program, to też jeden z podstawowych celów naszej polityki – powiedział szef polskiego rządu.