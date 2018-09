Premier Morawiecki: Chcemy przywrócić Łodzi jej przemysłową tożsamość

„Szanowni państwo Łódź była i jest miastem filmowców. Napiszemy więc tutaj, w Łodzi taki film na miarę Oskara.Mamy już znakomitą ekipę filmową, mamy reżysera Waldemara i niech to będzie film z happy endem dla Łodzi, dla mieszkańców, bo do tej pory to co Przez ostatnie 8 lat siedziało to raczej chyba taka jakaś tragikomedia czy coś w tym stylu” - mówił dziś premier Mateusz Morawiecki.

W trakcie regionalnej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi szef polskiego rządu zabrał głos i podkreślił:

„Musimy zmierzać ku wielkiej Polsce, takie było marzenie naszych przodków i takie jest zadanie naszych wnuków”.

Premier dodał:

„Wiedziałem, że zawsze właśnie tego szukamy, tego poszukujemy - wszystkich nowych rozwiązań, także tych, które Waldek zaproponował tutaj przed chwilą dla Łodzi, bo tego rzeczywiście było zdecydowanie za mało. Tej sprawiedliwości dla wszystkich obywateli równości wobec prawa równości wszystkich obywateli i prawa dla wszystkich obywateli ale właśnie połączonego ze sprawiedliwością i Łódź zawsze kojarzyła się”.

Podkreślił też, że trzeba robić wszystko, aby Łódź mogła odzyskać szanse rozwojowe oraz swoją przemysłową tożsamość, co jest potrzebne tak miastu, jak i całemu województwu. Przypomniał, że miasto to się wyludnia i potrzeba dwóch wielkich programów, z których jeden już działa – chodzi oczywiście o programy społeczne takie jak 500 Plus, 300 Plus i kilka innych, dzięki którym rocznie do województwa łódzkiego wpływa ponad miliard 600 milionów złotych. Dodał:

„To polskie państwo zapewniło, to jest już ogromna pula środków, która tutaj wpływa i mam nadzieję, że widać że zmienia się życie w Łodzi”.

Podkreślił, że to wielka zasługa PiS. Jak zaznaczył – drugim filarem jest polityka rozwojowa, a więc wzrost liczby miejsc pracy i wysoko płatnych miejsc pracy. Dodał też, że marzy o Polsce, która oparta jest o współpracę, aby „Polak był Polakowi bratem”.

„Wszyscy płyniemy na jednej przepięknej, wspaniałej łodzi, której na imię jest Polska”

- mówił premier.