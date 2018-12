Premier Morawiecki: Chcemy Polski dumnej i ambitnej

„Chcemy Polski dumnej i ambitnej. Polski, która będzie tworzyła warunki do spełnienia marzeń i aspiracji wszystkich naszych rodaków” - mówi premier Mateusz Morawiecki w spocie, który opublikowała Kancelaria Premiera na twitterze.

„Te trzy lata, które właśnie mijają od przejęcia odpowiedzialności za losy państwa przez obóz Prawa i Sprawiedliwości, obóz Zjednoczonej Prawicy to dobry czas, żeby popatrzeć na to, co udało nam się zrobić i na czym powinniśmy się skoncentrować na przyszłość w tej naszej pracy dla Polski”