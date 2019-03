Premier Morawiecki: Będziemy walczyć o wolność słowa w internecie

Albert 30.3.19 12:50

Jestem Albert i mam trochę nie równo pod sufitem, traktujcie moje wpisy tak trochę łagodnie, no kocham PO i codziennie produkuje się tu dla nich, nie widzicie tego? jestem od nich uzależniony, każdy wpis daje mi 1zł zarabiam dla mojej biednej mamusi na prąd. Zawsze to jakaś praca, te PZPR w której była przestało ją dotować, to co mam robić? sprzedałem się, sory :(