Premier Morawiecki adoptował dzieci

Sprytny ninja 10.5.19 10:23

Nie ważne czy dzieci wiedzą o adopcji czy nie. To pokazuje jakie wartości społeczne niesie opozycja :

Matka Boża z homoseksualną tęczą ( info dla analfabetów - biblijna tęcza ma 7 kolorów)

zapraszanie islamu do Polski (nie wiedzą, co ci ludzie robią z chrześcijanami u siebie??)

wsparcie dla rodzin z dziećmi (nie na to być pieniędzy nie może)

kobieta na emeryturę po 67roku (ale sędzia jak czuje się wypalony to nawet przed 40.)

dzieciaki do szkoły im szybciej tym lepiej (tylko nauczyciele z historii łapią się za głowy)

wszystko na sprzedaż, lot, pkp, kopalnie, stocznie (a teraz o dziwo przynoszą zyski)

gender, LGBT, w W-wie nauka dzieci wg standardów WHO -masturbacja, … itd.

I TERAZ TO:

Informacja o adopcji i zero empatii co czują w tej chwili te dzieci,

BYDŁO, BYDŁO i dno mułu. Takie wartości stoją za wami, wszystko na sprzedaż, po trupach do celu, targowiczanie przy was to amatorzy.