Premier May tłumaczy, dlaczego chce odroczyć brexit

Konieczne jest przełożenie terminu brexitu, by parlament mógł zaakceptować umowę dotyczącą wyjścia - tak mówiła w Brukseli premier Theresa May, przed rozpoczęciem unijnego szczytu. Brexit jest pierwszym i najważniejszym tematem pierwszego dnia Rady Europejskiej.



- Krótkie przełożenie brexitu da parlamentowi czas na podjęcie ostatecznej decyzji, by zrealizować wolę wynikającą z referendum. Ważne jest, byśmy zrealizowali brexit i szczerze wierzę, że nastąpi to zgodnie z porozumiem. Wciąż pracuję nad tym, by parlament zgodził się na umowę, byśmy mogli wyjść z Unii w uporządkowany sposób - powiedziała brytyjska premier.