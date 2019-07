Premier Mateusz Morawiecki: Mamy ambitną agendę rozwoju gospodarczego

"Pokazaliśmy, że potrafimy wygrywać, że potrafimy zwyciężyć. Tak jak w 2002 roku prezydent Lech Kaczyński pokazał, że w trudnych wyborach można zwyciężyć, w 2005 roku również. Tak samo my teraz w wyborach do PE pokazaliśmy, że umiemy zwyciężyć, ale żeby wygrać jesienią i mieć mandat od wyborców do zmian na lepsze, musimy zachować pokorę nie wpadać w żaden triumfalizm, bo wcale nie jest tak dobrze, jak by się wydawało. Oczywiście jest nieźle i lepiej niż by się wydawało dwa miesiące temu. Ale musimy być bardzo czujni i ciężko pracować. To mogę państwu obiecać. Rząd nie jedzie na wakacje" - mówił premier Morawiecki.