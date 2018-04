Premier Mateusz Morawiecki: Chcemy Polski równych szans i możliwości

"Usprawnianie państwa musi odbywać się na wielu poziomach" – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas niedzielnego spotkania z mieszkańcami Krakowa na Uniwersytecie Rolniczym.

Nowy model gospodarczy

"Czy nam się to podoba, czy nie, to model polskiego rozwoju gospodarczego w dużym stopniu polegał na tym, że najpierw gwałtownie się otworzyliśmy, co doprowadziło do sprzedaży majątku i do upadku bardzo wielu przedsiębiorstw w latach dziewięćdziesiątych oraz do dominacji kapitału zagranicznego w bardzo wielu sektorach" – powiedział szef rządu. Podkreślił, że obecny rząd stara się "znaleźć odpowiedź na te pułapki poprzez nowy model gospodarczy”, którym jest „polityka zrównoważonego rozwoju".

Usprawnienie instytucji

"Nasz obóz polityczny chce przede wszystkim Polski równych szans i możliwości, również dla tych małych miejscowości" – oświadczył Mateusz Morawiecki. Dodał, że usprawnienie instytucji "to fundament naszej polityki". "Skuteczne uszczelnienie systemu podatkowego w ostatnich dwóch latach było najważniejszym elementem, który doprowadził do zwiększenia możliwości finansowych państwa polskiego" – wyjaśnił premier. Dzięki temu można było pozyskać o ponad 40 mld zł więcej z podatku VAT, PIT, CIT i z akcyzy.

Małe i średnie przedsiębiorstwa

"Chcemy budować kapitał małych i średnich polskich przedsiębiorców" – powiedział szef rządu. Dodał, że "musimy znaleźć odpowiedź na kolejne 20 lat, żeby rosła polska własność, wraz z nią pensje polskich pracowników, a uczciwie płacone podatki zasilały wzrost gospodarczy również poprzez promocję innowacyjności, lepsze finansowanie badań i rozwoju".

Program antysmogowy

Mateusz Morawiecki mówił także o projektach socjalnych i konieczności dalszych prac nad programem antysmogowym poprzez zwiększenie elektromobilności. "Postaramy się o jeszcze większe niż dotąd bodźce dla samorządów do wymiany taboru autobusowego na elektryczny" – oświadczył premier.

Podkreślił znaczenie programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, na który w najbliższych 7-8 latach przeznaczone zostanie ok. 25 mld zł.

Spotkania z Polakami

"Żeby prowadzić politykę gospodarczą zasadniczo zmienioną, musimy mieć poparcie, i dlatego ruszyliśmy w Polskę. Chcę wysłuchać waszych pytań, wątpliwości, refleksji, uwag, propozycji" – powiedział Prezes Rady Ministrów. Jak zaznaczył, "staramy się zapracować na zaufanie ludzi, obywateli, polskich rodzin. Staramy się reprezentować wszystkich, a szczególnie tych najbardziej zapomnianych".

Według Mateusza Morawieckiego nasze państwo w wielu obszarach nie funkcjonuje tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. "Chcemy właśnie w takich dyskusjach, jak ta dzisiejsza wypracowywać najlepsze rozwiązania dla Polski" – mówił premier.

dam/premier.gov.pl