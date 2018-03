Premier Mateusz Morawiecki: Boże błogosław Polskę, Boże błogosław Węgrom!

„Już za chwilę, za ponad tydzień będziemy w Veszprém po raz kolejny uroczyście wspólnie obchodzić Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Dzień, który nierozerwalnie łączy się z postacią śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To za jego prezydentury to wielkie święto przyjaźni polsko-węgierskiej zostało ustanowione. Wszystko to sprawia, że stanowimy dla siebie bezprecedensową podporę w trudnych momentach, nasza przyjaźń i wzajemny szacunek umacniają się jeszcze bardziej” - napisał premier Mateusz Morawiecki w liście skierowanym do Węgrów.

List odczytany został dziś w trakcie uroczystości pod pomnikiem Józefa Bema w Budapeszcie. Wybrali się tam członkowie Klubów Gazety Polskiej oraz sympatycy Strefy Wolnego Słowa. Na Węgrzech obchodzone jest dziś święto narodowe w rocznicę wybuchu powstania w 1848 roku. Wyjazd Polaków na Węgry odbywa się pod patronatem premiera Mateusza Morawieckiego.

„Tegoroczne wydarzenie pod nazwą Wielki Wyjazd na Węgry, z uwagi na istotę relacji między naszymi państwami oraz szczególną rocznicę tamtych wydarzeń zdecydowałem się objąć swym patronatem”

- pisze premier w liście do Węgrów.

Dodaje w nim również:

„Wzajemne relacje to nie tylko znakomite kontakty polityków na różnych szczeblach, nawet na tych najwyższych, ale także codzienna praca wykonywana przez Was, Wasze Kluby „Gazety Polskiej”, przez Polaków i Węgrów, polskie i węgierskie samorządy i organizacje. To także nasza wspólna historia, podczas której zawsze mogliśmy na siebie liczyć, to wreszcie wspólna troska o kształt przyszłej Europy. Naszej Europy”.

Podkreślił też:

„Mam przyjemność kierować swe słowa do Państwa w szczególnym miejscu - na placu generała Józefa Bema, pod jego pomnikiem. Miejscu, które w naszej wspólnej pamięci jest i będzie symbolem walki o wolność i prawo do godnego życia. Przypomina ono o chwilach, które pieczętowały polsko-węgierskie braterstwo broni w walkach Wiosny Ludów 1848 roku oraz solidarności w walce z reżimem komunistycznym”.

Przypomniał również o październiku 1956 roku, kiedy to Węgrzy w Budapeszcie odwoływali się do polskiego Czerwca 1956.

„Nieprzypadkowo na tym placu znajduje się jeszcze jeden pomnik - Solidarności Polko-Węgierskiej - który jest kolejnym symbolem naszego podobnego postrzegania świata i rzeczywistości, która nas otacza”

- dodaje prezes Rady Ministrów

Na koniec pisze:

„ Boże błogosław Polskę, Boże błogosław Węgrom!”.

dam/niezalezna.pl,Fronda.pl