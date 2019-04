Premier leci do Brukseli. Będzie rozmawiał o unijnym budżecie

Premier Mateusz Morawiecki leci dziś do Brukseli, gdzie wieczorem spotka się komisarzem do spraw rolnictwa Philem Hoganem. Ma rozmawiać o negocjowanym obecnie nowym, unijnym budżecie po 2020 roku.



Urzędnicy w Komisji Europejskiej powiedzieli korespondentce Polskiego Radia Beacie Płomeckiej, że jednym z tematów mają być również fundusze dla hodowców trzody chlewnej i bydła. Chodzi o obiecane, dodatkowe 100 złotych dopłat do tuczników i 500 złotych do krów.

Chodzi o pieniądze z unijnego programu rozwoju obszarów wiejskich, którego celem jest modernizacja gospodarstw rolnych i rozwój infrastruktury wiejskiej. Ten program, obok dopłat bezpośrednich dla rolników, składa się na pulę pieniędzy na rolnictwo dla państw członkowskich.

Negocjowany jest on na początku unijnego budżetu, ale Komisja może się zgodzić na zmiany w trakcie trwania perspektywy finansowej. Polska zabiega o takie zmiany, które umożliwią wypłatę funduszy w zamian za poprawę dobrostanu zwierząt. Premier ma też rozmawiać o pieniądzach na ten cel w przyszłym budżecie. - Już teraz widać jak o każdy miliard euro trzeba będzie przeciągać tę linę - mówił premier Morawiecki.

Projekt przyszłego unijnego budżetu przygotowany przez Komisję Europejską w ubiegłym roku przewiduje mniej pieniędzy dla Polski, także w rolnictwie, w związku z planowanym brexitem i nowymi priorytetami jak polityka obronna i migracyjna.

Wizyta premiera Morawieckiego w Brukseli jest dwudniowa. Jutro spotka się on z komisarzem do spraw budżetu Guentherem Oettingerem, a także z komisarzem do spraw unii energetycznej Maroszem Szefczoviczem. Także jutro szef rządu weźmie udział w uroczystości podpisania porozumienia dotyczące finansowania projektu gazociągu Baltic Pipe z unijnego programu Łącząc Europę.

Baltic Pipe to strategiczny projekt, która ma zagwarantować nową trasę dostaw gazu na europejski rynek i zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Danii, Polsce i innym krajom Europy Środkowo-Wschodniej, oraz państwom bałtyckim. Umożliwi bowiem przesył błękitnego paliwa ze złóż w Norwegii do Danii i Polski, a także do odbiorców w sąsiednich krajach.

yenn/IAR, Polskie Radio