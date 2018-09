Premier: jesteśmy ugrupowaniem ciężkiej pracy

"Jesteśmy ugrupowaniem ciężkiej pracy, nie ugrupowaniem awantury, awanturowania się, hałasowania, przeszkadzania; zapraszamy wszystkich do dobrej, cierpliwej pracy, nie do nic nie robienia. Polska mocy kontra Polska niemocy" - mówił Mateusz Morawiecki w trakcie spotkania w Stargardzie.

W swoim przemówieniu premier podkreślił, iż rząd Zjednoczonej Prawicy zawsze charakteryzowała wiarygodność i uczciwość. Zapowiedział, że tak też będzie w przypadku samorządów,

"Tak jak my jesteśmy wiarygodni w rządzie i będziemy w samorządzie. To jest potrzebne do dokonywania różnych inwestycji szybciej. Współpraca między gospodarzami Stargardu, ale również sejmiku wojewódzkiego - chce tu zachęcić do wybierania radnych sejmiku wojewódzkiego, radnych sejmiku zachodniopomorskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Oni są najlepszym gwarantem skutecznego rozwoju Stargardu i waszego powiatu" - mówił.

"Tymczasem my pokazaliśmy na czym polega uczciwość, uczciwa władza i sprawna skuteczna; taka, która w najlepszy sposób potrafi wykorzystać mechanizmy zarządzania państwem dla dobra społeczeństwa" - dodał premier Morawiecki.

