Premier jasno i wprost: Polska miałaby płacić komuś odszkodowania za II w.ś.? NIE POZWOLIMY NA TO!!!

"To była działalność, która pozbawiła nas mienia, przyszłości, niepodległości, wolności, miliony osób pozbawiła również życia. To nie wymaga komentarza"-powiedział szef rządu, przypominając również o dwustu tysiącach Polaków zamordowanych w getcie łódzkim.

"Dlatego dzisiaj, jeżeli ktoś mówi, że Polska ma komukolwiek wypłacić jakiekolwiek odszkodowania, to mówimy: nie ma naszej zgody na to. Nie ma naszej zgody i nie będzie. Tak długo nie będzie, jak będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość"-podkreślił. Jak dodał Mateusz Morawiecki, gdyby kiedykolwiek doszło do sytuacji, w której "zamieniony zostałby kat i ofiara, to urągałoby to jakimkolwiek zasadom prawa międzynarodowego, ale byłoby to również pośmiertnym zwycięstwem Hitlera”.