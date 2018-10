Premier jasno i wprost o Rosji: Trudno wyobrazić sobie jakikolwiek 'reset'

Premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z "Polskim Przeglądem Dyplomatycznym" powiedział jasno i wprost, że putinowska Rosja to państwo, które zagraża pokojowi.

Polityk był pytany m.in. o relacje polsko-rosyjskie, a także warunki ewentualnego "resetu". Podczas gdy polska jest "adwokatem realistycznej polityki względem Rosji" i przyświeca jej cel obrony pokoju i bezpieczeństwa w Europie, Federacja Rosyjska to państwo wszczynające wojny, uciekające się w polityce zagranicznej do agresji zbrojnych.

"To jest państwo zagrażające pokojowi i torpedujące poszukiwania dialogu i porozumienia nawet na minimalnym, pozapolitycznym, adresowanym do dzieci i młodzieży, międzyludzkim poziomie. W tej sytuacji naprawdę trudno sobie wyobrazić jakikolwiek reset"-ocenił. Aby mogło do niego dojść- wskazał szef polskiego rządu- Rosja musi zaprzestać agresywnej polityki wobec sąsiadów, a także przestrzegać prawa międzynarodowego oraz zaakceptować reguły demokratycznego świata w polityce międzynarodowej.