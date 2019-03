Premier jasno i wprost: Domagamy się ekstradycji komunistycznego zbrodniarza, Stefana Michnika

"Bóg, Honor, Ojczyzna to hasło, które Was prowadziło. Bóg wam dał siłę, Honor kazał Wam walczyć, a Ojczyzna jest Wam teraz wdzięczna. (...) Wolna, niepodległa, silna Polska jest właśnie dzięki Żołnierzom Wyklętym. To Wy doprowadziliście nas do wolności"-podkreślił w swoim wystąpieniu szef polskiego rządu.