Premier: Jarosław Kaczyński jest gwarantem uczciwości, wiarygodności i rzetelności

Maria Błaszczyk 29.1.19 14:46

No ćóż, niektórych nic nie przekona, że białe jest białe...

W ciągu doby:

zatrzymano pana M. za powoływanie się na wpływy i czerpanie z tego korzyści materialnych

zdymicjonowano pana ministra Czecha za niezliczone afery związane z refundacją leków, które wprost przekładały się na ich wyższe ceny - czyli dostępność dla chorych

no i wykazano, że pan Jarosław Kaczyński jest cynicznym no... jak nazwać człowieka prowadzącego zupełnie nielegalne biznesy??? - wykorzystującym do tego swoją pozycję polityczną.



Jak dodać, że dzień wcześniej kumpel pana ministra sprawiedliwości szalał po Auschwitz w rocznice jego wyzwolenia z antysemicka demonstracją, to mamy obraz istnego babilonu, na miarę naszych sił i możliwości.