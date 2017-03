Premier Jan Olszewski dla Frondy przerywa milczenie i mówi skąd ataki na Telewizję Publiczną!

reklama

Tomasz Wandas, Fronda.pl: Czy zdaniem Pana Premiera repolonizacja mediów jest w ogóle konieczna?

Jan Olszewski, Premier RP w latach 1991-1992: Oczywiście, że jest konieczna. To co stało się z mediami w momencie kiedy były one przekształcane w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych było czymś bardzo złym. Wtedy to trzeba było przeprowadzić odpowiednie uregulowania, stało się jednak to, co się stało. W tym momencie polskie media w Polsce są marginalne, może inaczej jest w Internecie – tego jednak nie wiem, gdyż jest to poza moimi możliwościami obserwowania.

Tak, rozumiem, pytam przede wszystkim o telewizje i gazety. 90% gazet regionalnych jest w rękach kapitału niemieckiego. Niektórzy komentarzy twierdzą, że w tamtym czasie wykup polskich mediów przez Niemcy był pewnego rodzaju ratunkiem przed lewicą. Czy Pana zdaniem jest w tym źdźbło prawdy?

Nie bardzo rozumiem na czym mógł polegać ten ratunek. Praktycznie biorąc jest to kwestia, która jest zasadnicza od samego początku. We wszystkich krajach europejskich, a na pewno na rynkach francuskim i niemieckim przynależność mediów podlega kontroli, ani Niemcy ani Francja z pewnością nie dopuściłyby do sytuacji, która ma dziś u nas miejsce. W tym momencie w Polsce, trzeba podjąć naprawę obecnego stanu rzeczy – co nie będzie oczywiście łatwe. Repolonizacja z pewnością nie potrwa rok czy dwa, gdyż kapitał niemiecki zdążył mocno się w nas zakorzenić.

Wielu dziennikarzy, ale nie tylko, od jakiegoś czasu zajadle atakuje Telewizję Publiczną. Skąd te ataki? Co jest ich przyczyną?

Od wielu lat podejmowano próby przejęcia Telewizji Publicznej, to oczywiste. Warto przypomnieć w tym miejscu wystąpienie pana premiera Tuska w sprawie niepłacenia abonamentu, co zaskutkowało tym, że dziś telewizja ma poważne problemy finansowe. Jeszcze przed tym wystąpienie i apelem premiera Tuska pojawiały się liczne gesty i próby przejęcia Telewizji Publicznej przez prywatnych właścicieli, głównie zagranicznych. Jeżeli w samej Polsce były inicjatywy przejęcia TP, to trzeba pamiętać, że sterowane były z zagranicy.

Czyli jeśli dobrze rozumiem, to Pana zdaniem atak na Telewizję Publiczną wynika stąd, że zagranicznym koncernom nie udało się na nią wpłynąć, tak?

W tym momencie Telewizja Publiczna jest jedyną telewizją, w której rząd ma oparcie. Pomijając niektóre programy, w których występują pewne przegięcia (co zdarza się wszędzie) jestem zdania, że TP jest dziś ostatnim punktem oporu przeciwko medialnej inwazji na Polskę.

Czyli nie dość, że większość kapitału znajduje się w rękach obcego kapitału, to jeszcze trzeba stwierdzić, że jest ona wrogo nastawiona do państwa polskiego, tak?

Niestety ale nie ulega to wątpliwości, wystarczy też spojrzeć na to co pisze się w prasie francuskiej, niemieckiej czy brytyjskiej. Ich ocena nie jest obiektywna, zdecydowanie to atak, co widzi mam nadzieję każdy Polak. Jasno widać, że te kraje próbują włączyć się w polski układ polityczny, stając oczywiście po określonej stronie, jakiej – to wszyscy wiedzą. Kropką nad „i”, w tym zakresie jest ostatni list szefa niemieckiego koncernu do polskich dziennikarzy, w którym to pisze on, co i w jaki sposób mają pisać – to zachowanie bez precedensu!

Bardzo dziękuję za rozmowę.

21.03.2017, 20:30