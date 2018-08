Premier: Dzięki wojnie z mafiami VAT są środki na 300+

"Nasz program opiera się na wiarygodnym uszczelnieniu systemu podatkowego, na wygraniu wielu bitew z mafiami VAT-owskimi, przestępcami podatkowymi. To odnosi się w szczególności do podatku VAT, ale również od zysków firm, jak również podatku od osób indywidualnych" - mówił premier Mateusz Morawiecki w trakcie konferencji startującej program "Dobry start".

"Warto przypomnieć, kiedy ten pomysł został zaproponowany. Otóż zaproponowaliśmy wyprawkę, czyli „Dobry start” podczas konwencji PiS w kwietniu. Wtedy były różne głosy wątpiące, czy znajdą się na to środki, czy jest to potrzebne. Ale my dotrzymujemy słowa, pokazujemy naszą wiarygodność i dzisiaj mam przyjemność ogłosić, że nie tylko „Dobry start” właściwie już ruszył, bo najlepszym dowodem na to, jak wyprawka była potrzebna, jak bardzo była oczekiwana, jest to, ile osób już zgłosiło się jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, zgodnie z naszymi propozycjami." - mówił premier.

Mateusz Morawiecki podkreślił tym samym jak ważnym dla Prawa i Sprawiedliwości jest kolejny program socjalny zaproponowany polskim rodzinom.

W trakcie przemówienia pojawiły się także konkretne liczby, które pokazują jak znaczący i jak ważny jest "Dobry start" w skali całego kraju.

"Otóż ponad 2,5 mln rodzin na 3 mln 400 tys. uprawnionych zgłosiło się do tego programu. A więc mamy bardzo pozytywną odpowiedź ze strony rodzin".

