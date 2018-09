Premier: dobra zmiana najlepszym, co mogło się w Polsce przydarzyć

"Dobra zmiana jest czymś najlepszym, co mogło się w Polsce przydarzyć" - powiedział premier Mateusz Morawiecki w trakcie spotkania z mieszkańcami Świebodzina.

To trzecie miasto w województwie lubuskim, które odwiedził dziś premier Morawiecki.

"Dobra zmiana musi być na dobre po to, żeby ludzie odetchnęli, którzy w końcu pierwszy raz - w przeciwieństwie do poprzednich tzw. elit - wiedzieli, że teraz mogą w końcu mniej się martwić od pierwszego do pierwszego, że w końcu mają większą szansę na dobrą pracę" - podkreślił Morawiecki.

Szef rządu podkreślił, że pogram Zjednoczonej Prawicy składa się z wielu elementów, a nie pojedynczych kwestii wyrywanych z kontekstu.

"Chcemy sklejać Polskę silniejszą rodziną, sprawnym zarządzaniem, szybko rozwijającą się gospodarką, drogami, mostami. To są rzeczy, których ludzie potrzebują, to jest prawdziwe sklejanie Polski" - mówił.

"Musimy tłumaczyć wszystkim, jak dobra jest dobra zmiana, bo dobra zmiana jest czymś najlepszym, co mogło się w Polsce przydarzyć. I wierzę szanowni państwo, że razem z wami, jak będziemy razem tłumaczyć to, na czym te zmiany polegają, to przekonamy ludzi i na te wybory samorządowe, i na wybory parlamentarne, które będą najważniejszymi wyborami od 30 lat. Musimy je wygrać, zwyciężyć. Zwyciężymy" - podsumował Mateusz Morawiecki.

mor/TVP Info/Fronda.pl