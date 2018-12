Premier do opozycji: Jak macie czelność stać teraz wobec Polaków, skoro doprowadziliście do takich podwyżek?

"My pokazujemy jednocześnie determinację do walki o niskie ceny energii w okolicznościach niesprzyjających"- powiedział. Następnie Morawiecki zwrócił się do obecnych na sali posłów PO i PSL, Za rządów tej koalicji, w ciągu zaledwie czterech lat: 2008-2012, ceny energii dla gospodarstw domowych wzrosły o 50 proc.

"Jak macie teraz czelność stać wobec Polaków i nie tłumaczyć się z tego, co wy zrobiliście wtedy? Jak mogliście doprowadzić do takiego stanu, do takich podwyżek między rokiem 2008 a 2012? Już dzisiaj mamy w UE jedne z najniższych cen dla gospodarstw domowych. Utrzymujemy je na tym poziomie; nie doprowadzimy do wzrostu cen energii"- przekonywał szef rządu. Morawiecki podkreślił, że proponowane przez Radę Ministrów rozwiązanie będzie korzystne także dla samorządów.