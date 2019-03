Premier: Bruce Lee nie dałby rady polskiemu chłopu!!!

Auferetur Inferunt Insaniam 17.3.19 20:15

Po południu Towarzysz wybrał się do przodującego w regionie Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Kobylnikach na Kujawach. Najpierw odwiedził Ośrodek Kultury Rolnej, potem spotkał się z miejscowymi przedszkolakami, zajrzał do mieszkania brygadzisty mechanizatora Franciszka Janowskiego, który go zapewnił: „Możecie być spokojni, towarzyszu sekretarzu, o działalność partii na kujawskiej wsi. Podjęte przez cały kraj hasło „Pomożemy” będziemy nadal z wielkim poświęceniem realizować”

Nuda, znowu samo... ziewwww