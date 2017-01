Premier: Będziemy rozmawiać z prezydentem Trumpem o zwrocie wraku Tu-154

reklama

źr. zdj. Kancelaria Premiera, domena publiczna, youtube reklama

Premier Beata Szydło była dziś gościem audycji Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Szefowa polskiego rządu była zapytana między innymi o deklarację prezydenta Donalda Trumpa w sprawie pomocy w odzyskaniu wraku Tu-154.

"Donald Trump złożył pewną deklarację i na pewno kiedy będzie rozmowa z jego administracją czy pan prezydent Duda będzie rozmawiał z prezydentem Trumpem, to ta sprawa będzie przez nas podnoszona" – zapewniła premier.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zadeklarował w przedwyborczym wywiadzie z września ubiegłego roku, że będzie blisko współpracował z Polską i pomoże władzom naszego kraju sprowadzić do kraju wrak rządowego samolotu Tu-154M z katastrofy smoleńskiej.

"To są deklaracje wyraźne, i które wyraźnie padły" – podkreśliła Prezes Rady Ministrów.



"Myśmy powiedzieli, że będziemy robić wszystko, żeby wrak wrócił do Polski, bo to jest dowód w sprawie katastrofy smoleńskiej, ale to jest przede wszystkim własność polskiego państwa" – dodała Beata Szydło, podkreślając, że trudność zwrotu wraku wynika stąd, iż poprzedni rząd nie zrobił nic, aby ten kluczowy dowód w sprawie katastrofy smoleńskiej wrócił do Polski.

"Kiedy premierem był Donald Tusk, wtedy, kiedy był prezydentem Bronisław Komorowski, kiedy był czas na to, aby na początku postępowania wyjaśniającego, aby upomnieć się i doprowadzić do sprowadzenia tego wraku do Polski, tamta ekipa nie zrobiła nic" – zaznaczyła premier.

Szefowa rządu mówiła też o zbliżającej się wizycie kanclerz Niemiec Angeli Merkel w Warszawie. Szydło potwierdziła, że niemiecka kanclerz przyjedzie do Warszawy na początku lutego. Głównymi tematami rozmów z Merkel będą: reforma Unii Europejskiej, wpływ Brexitu na funkcjonowanie UE, bezpieczeństwo oraz kwestie bilateralne, dotyczące polsko-niemieckiej współpracy.

"Sądzę, że będziemy też rozmawiać o ważnych dla Polski sprawach, czyli o sytuacji Polaków mieszkających w Niemczech, upominamy się o Polonię zawsze i wszędzie"– zadeklarowała premier.

Jak podkreśliła Beata Szydło, wizyta kanclerz Merkel w Warszawie będzie ważna, szczególnie teraz, gdy Unia Europejska zmienia się i gdy potrzebne są jej reformy.

"Polska i Niemcy są tymi dwoma państwami, które będą nadawały ton dyskusji o zmianach w UE. My chcemy reform, mam nadzieję, że pani kanclerz Merkel przekona się, że te reformy są Unii potrzebne" – powiedziała premier.



JJ/PAP, tvp.info, Fronda.pl

28.01.2017, 16:00