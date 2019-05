Premier Beata Szydło stanowczo do KE: Co zrobicie po wyborach?! Jaka jest prawda?!

– Pan Szczerba powiedział: „jedyne co to PSL może się wstrzymać, ale nie sadzę, bo rada PSL jest liberalna. Zreszta to będzie już po wyborach, więc oni nie będą już zabiegać o żaden elektorat”. To było w odniesieniu do tego, czy Koalicja Europejska wprowadzi związki partnerskie. Poseł Szczerba z całą pewnością powiedział, jaka jest taktyka Platformy po wyborach – stwierdziła Beata Szydło na konferencji w siedzibie PiS.