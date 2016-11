Premier Beata Szydło: Służyć Polsce to zaszczyt. Strzec, to obowiązek

reklama

Premier Beata Szydło przypomniała, że 16 listopada minie rok od udzielenia wotum zaufania rządowi PiS. To nie był łatwy rok. Był to czas w którym dużo zrobiliśmy, jednak mamy poczucie, że można zrobić jeszcze więcej – powiedziała szefowa polskiego rządu.

"Tak jak wolność nie jest dana raz na zawsze, i to zwycięstwo nie jest dane raz na zawsze. Musimy pamiętać o tym, że każdego dnia, kiedy podejmujemy nasze działania, musimy mieć poczucie tego, że nadal jesteśmy biało-czerwoną drużyną i że ta biało-czerwona drużyna idzie dalej do przodu, że będzie zwyciężać. Przed nami są ogromne wyzwania, reformy, zmiany, które przeprowadzamy tutaj w Polsce, ale też i najpoważniejsze wyzwanie, które przed nami stoi: uporządkowanie spraw w Europie" - mówiła premier Szydło.

"Służyć Polsce to zaszczyt. Strzec Polski i Polaków to obowiązek. A być dumnym Polakiem ze wspaniałej Polski to radość. Bądźmy nadal biało-czerwoną drużyną" - zapewniała.

"Zwyciężyliśmy, bo poszliśmy razem. Bo stworzyliśmy biało-czerwoną drużynę, która potrafiła - na przekór krytykom - zjednoczyć się, iść razem konsekwentnie i zwyciężyć. a potem daliśmy radę drugi raz. I to był sukces biało-czerwonej drużyny" - powiedziała premier Szydło.

11.11.2016, 22:01