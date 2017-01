Premier Beata Szydło rozpoczyna przegląd rządu i ostro uderza w opozycję

reklama

fot, kprm reklama

"My jesteśmy od tego, żeby pracować. Za to nam płacą Polacy i obywatele. Ostatnie wydarzenia, które wywołała nieodpowiedzialna opozycja w Sejmie, nadużyły zaufania obywateli do polityków i do władzy. Musimy to odbudować" - zadeklarowała premier Beata Szydło na dzisiejszej konferencji prasowej.

– Rząd jest po to, by zajmować się sprawami, które są najważniejsze dla państwa – powiedziała premier Beata Szydło pod czas wtorkowej konferencji prasowej.

– Od jutra rozpoczynamy przegląd poszczególnych resortów – poinformowała szefowa rządu. - Zaczynamy od spraw bezpieczeństwa , bo to jest nasz priorytet – dodała.



Jak podkreśliła premier, dla rządu najważniejsze jest bezpieczeństwo, rozwój i rodzina. Przegląd resortów ma służyć wyznaczeniu nowych kierunków i zadań. Premier poinformowała, że na początku lutego w Warszawie będzie gościła kanclerz Niemiec Angela Merkel. Wizyta odbywa się na zaproszenie premier.

Szefowa rządu potwierdziła, że rząd chce zreformować sądownictwo. – Projekty ustaw są przygotowane – zaznaczyła Beata Szydło.

"Przewodniczący Schetyna zapomniał chyba, jaka jest rola polityka, który otrzymuje mandat od wyborców. Naszą rolą jest zajmować się sprawami Polaków i dbać o państwo, o ojczyznę" - krytykowała opozycję Szydło.

"Ci, którzy sieją zamęt, mają złe intencje i wszystkie działania, które były podejmowane w ostatnich tygodniach przez polityków opozycji: Nowoczesną i Platformę, przez przewodniczącego Schetynę niestety nie były działaniami konstruktywnymi. Polacy nas wybierają po to, żebyśmy pracowali i rozwiązywali ich problemy i tak to postrzegam" - dodała.

bbb/ TVP Info

17.01.2017, 11:50