Premier Beata Szydło: Polska jest bezpieczna, służby monitorują sytuację

reklama

reklama

Premier Beata Szydło w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej odpowiedziała m.in. na pytania dotyczące bezpieczeństwa Polaków po zamachu w Berlinie.

Szefowa rządu została zapytana między innymi o to, czy w Polsce są osoby mogące stwarzać zagrożenie terrorystyczne i w jaki sposób jest to monitorowane.

"Polska jest bezpieczna. Wszystkie służby w Polsce odpowiedzialne za bezpieczeństwo cały czas monitorują sytuację, są w pełnej gotowości 24 godziny na dobę. Nie ma w tej chwili w Polsce informacji czy oznak, które mogłyby nas niepokoić. Chciałabym też zwrócić uwagę, by polscy obywatele podróżujący po Europie uważali na to, co się dzieje wokół nich"- odpowiedziała premier.S

Szydło wypowiedziała się również na temat śmierci polskiego kierowcy, który, jak wynika z dotychczasowych ustaleń, przed śmiercią do ostatnich chwil walczył z zamachowcem, by zminimalizować katastrofę w Berlinie. Premier podkreśla, że Łukasz Urban wykazał się bohaterską postawą, która wymaga ogromnego szacunku.

W poniedziałek wieczorem zamachowiec wjechał 40-tonową ciężarówką w tłum na jarmarku na Breitscheidplatz w Berlinie, zabijając 12 osób i raniąc ok. 50. Jak podejrzewa prokuratura, sprawcą był poszukiwany listem gończym w całej Europie Tunezyjczyk Anis Amri. Dziś rano okazało się, że poszukiwany zginął w strzelaninie w Mediolanie.

JJ/PAP, Fronda.pl

23.12.2016, 13:30