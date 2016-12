Premier B. Szydło w Jaworznie: Nie zejdziemy z drogi reform. Są potrzebne Polsce

reklama

Beata Szydło w Jaworznie, źr. zdj. Twitter/Kancelaria Premiera

Premier Beata Szydło gościła dziś na Akademii Barbórkowej w Jaworznie. Z okazji Barbórki szefowa rządu spotyka się z górnikami w różnych miejscowości na Śląsku.

„Za nami 12 miesięcy zmian w górnictwie. 12 miesięcy ciężkiej pracy, która bardzo często wymagała trudnych, niełatwych decyzji. To była praca, którą podjęli ministrowie energii – minister Tchórzewski, Tobiszowskim, razem ze stroną społeczną. Razem z przedstawicielami branży górniczej. Tymi wszystkimi osobami, którym leży na sercu dobro polskiego górnictwa. Chcę za te 12 miesięcy podziękować. Chcę podkreślić i powiedzieć to, co mówiłam wielokrotnie i będę powtarzać. Nie będzie silnej polskiej gospodarki bez silnego górnictwa. Te wszystkie zmiany, które wprowadzamy, właśnie temu mają służyć. Dzisiaj najgłośniej krytykują te zmiany i krzyczą ci, którzy przez ostatnie 8 lat niczego dla górnictwa nie zrobili. Którzy nie przeprowadzili zmian, nie wprowadzili inwestycji, którzy mieli w ręku wszystkie narzędzia, żeby polskie górnictwo uratować. Dzisiaj stojąc pod bramą kopalni mówią i krytykują rząd, który realnie broni polskich górników”- mówiła Beata Szydło.

Prezes Rady Ministrów zaznaczyła, że rząd podejmuje decyzje trudne i odpowiedzialne, jednak powoli zaczynają one przynosić pewne owoce.

"Ale jesteśmy zaledwie na początku drogi i będziemy musieli jeszcze przez kolejne miesiące bardzo intensywnie pracować po to właśnie, by polskie górnictwo było nowoczesne, rozwojowe i byśmy mogli powiedzieć wszyscy, że jest bezpieczne zarówno jeżeli chodzi o jego rozwój, przyszłość, jak i daje nowoczesne, bezpieczne miejsca pracy tym wszystkim, którzy w górnictwie, branży górniczej pracują. Mamy plan, harmonogram i tą stabilizację w górnictwie przeprowadzimy”- podkreśliła premier.

Szefowa polskiego rządu wystąpiła również z niecodziennym apelem do grupy polityków opozycji:

"(...)Zachęcam wszystkich polityków, którzy dzisiaj próbują burzyć tę drogę reform, a którzy przez ostatnie 8 lat nie dbali o polskie górnictwo, żeby się do nas przyłączyli. Żeby stanęli po stronie polskiego górnictwa i polskich górników, bo górnictwo potrzebuje dzisiaj spokoju i stabilizacji. I potrzebuje tych zmian, które są wprowadzane. Ten program łączenia górnictwa i energetyki zaczyna się doskonale sprawdzać. Widać to szczególnie tutaj w Tauronie. Podjęte decyzje o połączeniu zakładów górniczych Brzeszcze, Sobieski i Janina – dzisiaj możemy powiedzieć, że ten projekt jest już spełniony, bo 1 grudnia dołączyły właśnie zakład górniczy Brzeszcze”

Premier zapewniła, że celem tego rządu jest, aby polska gospodarka opierała się na bogactwach naturalnych naszego kraju, a więc np. polskim węglu:

"KE zaakceptowała propozycję polskiego rządu przedłożoną przez ministra Tchórzewskiego. Będziemy mogli teraz ze spokojem inwestować w branżę górniczą, wiedząc, że jest na to właśnie akceptacja KE. To nie były łatwe negocjacje. Ale przekonaliśmy, że polski węgiel potrzebny jest nie tylko Polsce, ale Europie. Polska gospodarka będzie opierała się na węglu, na polskim węglu. To nasz cel. Wprowadzone zmiany, te reformy, które podjęliśmy, mają właśnie temu służyć"

JJ/300Polityka, Fronda.pl

4.12.2016, 19:45