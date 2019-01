Premier apeluje o zgodę narodową.'Przekujmy to wielkie zło w dobro'

"Zginął podczas wydarzenia, które miało łączyć w dzieleniu się dobrem. Stało się wielkie zło, ale spróbujmy przekuć je w dobro. Niech to, co się stało będzie momentem przełomu"- apelował szef polskiego rządu. Morawiecki zwrócił się do wszystkich "polityków, liderów opinii, do ludzi mediów i ludzi kultury", aby uczynić nasze życie publiczne lepszym, a debatę: "spokojniejszą, mądrzejszą i pełną należytego szacunku do siebie nawzajem".