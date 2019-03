Precz z dyktaturą LGBT. Przypominamy: Znany gej na czele siatki pedofilów

Homoseksualni deprawatorzy chcą wprowadzać do polskich szkół swoją chorą ideologię i praktyki. W Warszawie Rafał Trzaskowski podpisał kartę LGBT+. Zakłada wprowadzanie do szkół ,,standardów WHO''. Wskazuje się tam, że dzieci w wieku 9-12 lat mają decydować o tym, czy chcą nawiązywać kontakty seksualne. Od najmłodszych lat dzieci mają się uczyć o masturbacji, czerpaniu przyjemności z seksu, o rzekomej ,,równości'' wszelkich związków, normalnych i zboczonych.