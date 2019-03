Prawo PiS! Państwo znów ,,zwija'' mafie, a nie mafie - państwo

CBŚP wspólnie z KAS i prokuratorami z Rzeszowa i Bydgoszczy rozbili dwie zorganizowane grupy przestępcze, której członkowie podejrzani są o przestępstwa na szkodę Skarbu Państwa. Dzięki zaangażowaniu służb łącznie zatrzymano 30 osób oraz wstrzymano nienależny zwrot podatku VAT na ok. milion złotych. Dodatkowo trzech podejrzanych usłyszało także zarzut popełnienia zbrodni vatowskiej i grozić im może kara pozbawienia wolności nawet do 25 lat.

Śledztwo w tej sprawie prowadzą od kilku miesięcy policjanci z Zarządu w Rzeszowie CBŚP wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Rzeszowie. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że grupa mogła działać od początku 2016 roku do sierpnia 2017 roku, głównie w woj. małopolskim oraz podkarpackim. Przestępczy mechanizm opierał się na pozorowanym obrocie proszkiem do drukarek 3D. W rzeczywistości zamiast oryginalnego proszku wartego około 9,5 tys. zł za 2,5 kg puszkę, w pudełkach znajdowała się mieszanina tytanu. Dla uwiarygodnienia obrotu towarem członkowie grupy wystawiali oraz posługiwali się nierzetelnymi fakturami VAT oraz dokumentami Tax Free w zakresie kupna - sprzedaży tego proszku.

Członkowie grupy poprzez wprowadzenie do obrotu gospodarczego i posłużenie się dokumentami potwierdzającymi nierzeczywiste transakcje gospodarcze, doprowadzili do wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT lub pomniejszenia należności publicznoprawnych na szkodę Skarbu Państwa na łączną kwotę ponad 13 mln zł. Podkarpacka KAS prowadziła czynności kontrolne i sprawdzające, które doprowadziły do wstrzymania nienależnego zwrotu podatku VAT na ok. milion złotych. Podczas śledztwa policjantów CBŚP wsparli także funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, którzy sporządzili analizę niezbędną do ustalenia kolejnych aspektów sprawy.