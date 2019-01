Prawie nikt nie chce już Macrona. Miażdżący sondaż

Wygląda na to, że francuski prezydent Emmanuel Macron nie dotrwa do końca kadencji i Francję czekają przyspieszone wybory. Jak wynika z najnowszego sondażu, aż 75 proc. Francuzów jest niezadowolonych z jego rządów. Ludzie chcą, by Paryż prowadził politykę umożliwiającą im zwiększenie dochodów. Tymczasem słyszą raczej o podwyżkach.