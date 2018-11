PRAWDZIWY Pan Jezus lewą ręką NIE błogosławi! Zobacz, jak rozpoznać demoniczne podróbki

A jednak… zdjęcia tych medalików nadesłał do Redakcji fronda.pl świecki asystent egzorcysty, osoba bardzo wiarygodna, znana nam, pragnąca jednak zachować anonimowość. Sprawa jest bardzo aktualna, niedawno to odnaleziono, używali takich dewocjonaliów Polacy w Roku Miłosierdzia. Czy to przypadek? Załóżmy że nie jest to przypadek. Przypomnijmy sobie co wiemy o satanizmie, który nieraz nazywany jest ostatnio coraz częściej „Satanizm – Ścieżka Lewej Ręki”. Cytuję ze strony facebookowej, której nie chcę reklamować bezpośrednim linkiem: „Ta strona ma jednak ukazywać satanizm tym czym był w swojej pierwotnej wersji sprowadzającej się do jednego słowa – humanizm (…) Według mnie satanizm powinien być ściśle związany z ideologią lewicową. (…) Szatan jako symbol buntu przeciw niesprawiedliwemu bogu mającego ludzi za swoich niewolników. Szatan dający wybór. Szatan dający ludziom wolność. Pozwalający by ludzie mogli zrozumieć występki boga. To cechy prawdziwego przywódcy lewicowej rewolucji.” Tak więc mamy istotę sprawy. To zresztą również jest biblijne, że szatan chciałby siebie widzieć jako podobnego do Boga, szatan z Księgi Rodzaju również niesie ze sobą Ewie obietnicę rewolucji przeciwko Bogu i bycia podobnym do Boga, lecz jakby odwróconym. Lucyfer opisany w 14 rozdziale Księgi Izajasza powiedział o sobie że „podobny będzie do Najwyższego”. Jego imię oznacza „Niosący światło”, lecz jest to światło jakby odwrócone, nie jest to światło Miłosierdzia, lecz blask zemsty, spiekoty grzechu.