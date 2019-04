Prawdziwa twarz ZNP! Skandal w Gorzowie z KODem w tle

Nauczyciele ze Związku Nauczycielstwa Polskiego ujawnili swoją prawdziwą twarz! W Gorzowie Wielkopolskim doszło do skandalicznych scen, które pokazują, w czyim tak naprawdę interesie protestuje ZNP.

Gdy uczniowie w jednym z gorzowskich gimnazjów pisali egzaminy, aktywiści KOD puszczali przez megafon odgłosy trzody chlewnej i krów. Strajkujący nauczyciele ZNP wyszli do nich, ale nie po to, by ich uciszyć, żeby nie przeszkadzali dzieciom. Nauczyciele bili im brawo oraz dziękowali.