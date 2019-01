Prawdziwa BOMBA smaku! Przepis: Kurczak w sosie curry

W poszukiwaniu przepisu na niedzielny obiad, który spełniałyby trzy magiczne warunki: smaczny, szybki, ale nie nazbyt banalny, trafiłam na kurczaka z ananasem w sosie curry. Pomyślicie pewno, że to żadna nowość. Faktycznie. Danie to widuje się od zawsze na wszelakich blogach w najróżniejszych wydaniach.

Wystarczy zliczyć czas potrzebny na przygotowanie, dodać do tego szczery zachwyt mojej drugiej połówki, a już wiadomo, że postawione zadanie zrealizowano w 100%. Polecam szczególnie jako „danie – koło ratunkowe”, gdy czasu mało.

Najpierw przygotowujemy kurczaka. Obtaczamy go troskliwie w przyprawach (sól, pieprz, papryka, curry) i odstawiamy na 30 min, żeby mięso przeszło aromatami.

Ananasa pokrojonego w kostkę wrzucamy do śmietany. Przyprawiamy do smaku tymi samymi przyprawami co mięso i całość wlewamy na patelnie. Teraz wystarczy dusić przez 15 min. W międzyczasie gotujemy ryż i nim się obejrzymy danie leży gotowe na talerzu. Na zdjęciu 1/4 porcji.