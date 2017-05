Prawda uwiera! Francuzi blokują film o Polakach, którzy ratowali Żydów przez zagładą

reklama

Eryk Mistewicz, prezes Instytutu Nowych Mediów donosi na swoim twitterze, że w całej Francji odmówiono wprowadzenia do kin filmu o Polakach, którzy w trakcie II Wojny Światowej ratowali Żydów.

Chodzi o film „Azyl”, który opowiada historię Antoniny i Jana Żabińskich, opiekunów warszawskiego zoo. To tam w trakcie wojny ukrywali setki Żydów. W Polsce film miał premierę 24 marca, na świecie 12 marca. Jak się okazało, we Francji wszystkie sieci dystrybucji we francuskich kinach odmówiły jego wprowadzenia.

Aleksandra Jakubiak z portalu Tysol skomentowała:

„W tym wypadku, nie chodzi o żadne uogólnienia, tylko o ogólnokrajową blokadę filmu, który nie idzie po linii oczerniania współczesnej oraz dwudziestowiecznej Polski dla wymiernych korzyści politycznych i społecznych”

@sikorskiradek Wszystkie sieci dystrybucji we Francji odmówiły wprowadzenia do swoich kin filmu Azyl o Polakach ratujących Żydów. Stereotypy wciąż rządzą. — Eryk Mistewicz (@ErykMistewicz) 7 maja 2017

dorzeczy.pl,Fronda.pl

8.05.2017, 18:50