Prawda o zamku w Puszczy Noteckiej. NASZ WYWIAD

W Puszczy Noteckiej, na jeziorze Stobnica usypano sztuczną wyspę połączoną z lądem groblą. To tam rosną mury zamku, którego budowa owiana jest na razie tajemnicą. Wiadomo, że pozwolenie na nią otrzymała poznańska spółka D.J.T. Przypuszcza się, że stoją za nią twórcy odzieżowej marki SOLAR, ale to jeszcze nic pewnego… Wcześniej mówiło się, że to inwestycja rodziny Kulczyków; ci jednak zaprzeczają jakimkolwiek związkom z budową. Niezależnie od tego kto jest właścicielem, zdumiewa fakt, że komukolwiek w ogóle udzielono pozwolenia na budowę w takim miejscu. Rozmawiam o tym z rzecznikiem prasowym Ministerstwa Ochrony Środowiska.