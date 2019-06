Prawda o pedofilii w Kościele. Tak powstaje propaganda

Byly katolik 4.6.19 18:13

Niestety, pokazuje to smutną prawdą.

Pedofilia w kościele działa w sposób zorganizowany i chroniony. To jak siatka przestępcza, która porywa i gwałci kobiety, a potem gwałciciele dostają alibi od swoich kolegów, ofiary są zastraszane, a sądy przekupowane.



Przykre to. Dlaczego jednak nie wspomnicie, że w USA wiele parafii bankrutowało właśnie przez takie afery, tam sąd zgwałconemu dziecku przyznaje odszkodowania i nie przejmuje się tym, że "ksiądz" nie ma majątku. Obciążana jest parafia. Dlatego w USA prawie na szczęście nie ma katolików.