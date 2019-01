Prasa w Niemczech obarcza PiS winą za śmierć Adamowicza

Skorpion 15.1.19 9:16

Gdyby nie politycy PO i ich wyborcy ,którzy są paskudnym lewactwem to do tego by nie doszło. Przypominam jak jątrzyliście , że w Łodzi zwolennik PO zamordował człowieka i dwóch innych nożem ciężko ranił. Bo byli w biurze PiS. Cieszyłeś się pewnie nikczemna kreaturo, że mordują pisiaków.

Teraz zbrodni dokonał chory umysłowo człowiek. A wy też chorzy umysłowo robicie z tego mordu polityczną sprawę. A ty baranie piszesz prymitywne wpisy aby tylko doprowadzić do jeszcze większych nienawiści . Chcesz doprowadzić do kataklizmu. Ulica nie pomogła , zagranica nie pomogła to trzeba wykorzystać śmierć do rozwalenia demokratycznie wybranych władz Polski. Dwa lata temu w grudniu łobuz Diduszko położył się na ziemi udając rannego . Czysta prowokacja baranie. Nie udało się wtedy to może uda się teraz baranie. Tak wy lewaki myślicie. Nie ma nic gorszego od lewactwa . takich jak wy.