reklama

ks. Krzysztof Kralka, źr. wyd. Esprit reklama

Człowiek pragnie dóbr materialnych. Stanowią one nie tylko źródło jego materialnego bezpieczeństwa, ale także dają mu radość i satysfakcję. Co jednak, gdy pieniądze i drogie gadżety zaczynają odgrywać dla nas wyjątkowo ważną rolę? Czy faktycznie to, co materialne, ma tak wielkie znaczenie? Jaką drogę dla tego naturalnego pragnienia wskazuje nam Pan Bóg?

Zapraszamy do wysłuchania trzeciej części rekolekcji wielkopostnych z Księdzem Krzysztofem Kralką.



źr. Wydawnictwo Esprit

LDD

17.03.2017, 18:30