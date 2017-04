Prąd poraził kibiców Man. Utd, wielu rannych i zabitych

Tragedia kibiców Manchester United. Na fanów „Czerwonych Diabłów”, którzy oglądali mecz w mieście Calabar na południu Nigerii, spadł kabel wysokiego napięcia. Zginąć mogło nawet 30 osób. Wielu osób trafiło do szpitala w stanie ciężkim.

Mecz był o dużą stawkę. W walce o półfinał Ligi Europy Manchester United podejmował Anderlecht Bruksela.

Spotkanie cieszyło się dużą popularnością na całym świecie, także w Nigerii, gdzie jest wielu wiernych kibiców „Czerwonych Diabłów”.

Do tragedii doszło nagle. W mieście Calabar podczas trwania transmisji meczu eksplodował transformator, a kable wysokiego napięcie spadły na miejscową „strefę kibica” – a właściwe mały, zatłoczony, prymitywny blaszak. Zginać mogło 30 osób. Wiele osób zabrano do szpitala.

Kondolencje rodzinom ofiar złożyły władze Manchesteru United.

Our thoughts go out to the United fans, their friends and families affected by the tragedy in Calabar, Nigeria, yesterday. pic.twitter.com/WGnHAxpjMV