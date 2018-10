Pracownicy z Ukrainy odpłyną nam na Zachód?

Ukraińcy pomagają zredukować niedobór siły roboczej w Polsce, ale również w innych krajach Unii Europejskiej. Przestrzega przed tym Dmytro Salogub, zastępca szefa Narodowego Banku Ukrainy. Salogub zauważa w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że tak ogromna migracja za pracą może w nadchodzących latach stanowić zagrożenie dla wzrostu gospodarczego Ukrainy, ale i stabilności cen. Co więcej, również na Ukrainie zaczyna już brakować rąk do pracy. Migracja zarobkowa zaczyna być dla tego kraju poważnym problemem.

Jak czytamy w dzisiejszym wydaniu dziennika, średnia pensja na Ukrainie wynosi nieco ponad 7 tys. hrywien miesięcznie. Jest to kwota niższa niż 1 tys. polskich złotych.

Jak podaje „Rzeczpospolita”, średnia pensja na Ukrainie to nieco ponad 7 tys. hrywien miesięcznie, czyli mniej niż 1 tys. zł. Z przygotowanego przez Personnel Service „Barometru Imigracji Zarobkowej – II półrocze 2018” wynika, że 60 proc. pracowników z Ukrainy zarabia w Polsce 2,5-3,5 tys. zł netto. Zatrudnia ich 21 proc. firm w naszym kraju. Wciąż rośnie zapotrzebowanie na kadrę ze Wschodu. Jak zauważa Krzysztof Inglot, prezes Personal Service, w porównaniu z pierwszym półroczem 2018 r. wyniosło ono aż o 10 pkt. proc. więcej, jednak wyniki raportu pokazują również, iż co siódmy pracodawca w Polsce stwierdza, że obecnie trudniej jest o ukraińskiego pracownika. Nawet 59 proc. pracowników ze Wschodu może bowiem wyjechać do Niemmiec. "Rzeczpospolita" powołuje się na dane Work Service.