Pracownicy POLIN propagowali w Muzeum aborcję?!

Najprawdopodobniej jeden z pracowników Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zamieścił w sieci w piątek zdjęcie, które wyraża wsparcie dla „czarnego protestu”. Widać na nim grupę osób w Muzeum, ubranych na czarno.

O sprawie informuje między innymi portal pch24.pl. Wygląda na to, że w państwowej placówce muzealnej propagowan zabijanie nienarodzonych dzieci. Zdjęcie udostępnił Michał Kulisiewicz, pracownik promocji Muzeum.

Nie ma informacji co do tego, czy znajdujące się na zdjęciu osoby to pracowniku POLIN i czy zdjęcie zrobione zostało w trakcie godzin pracy. Jak informuje portal – wiele jednak wskazuje na to, że zrobił je pracownik Muzeum, zamieszczając pod swoim nazwiskiem.

W tej chwili nie ma jeszcze stanowiska przedstawicieli Muzeum.Wygląda też na to, że zdjęcie zostało usunięte z sieci.