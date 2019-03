Ppłk Rafał Zgryziewicz: W NATO jesteśmy wiarygodnym sojusznikiem i partnerem

Jako polscy żołnierze w NATO postawiliśmy poprzeczkę bardzo wysoko. Udowodniliśmy, że jesteśmy wiarygodnym sojusznikiem i partnerem nie tylko do wspólnych ćwiczeń wojskowych, ale także podczas realizacji zadań w trakcie misji bojowych – powiedział w audycji "Sygnały dnia" na antenie radiowej Jedynki ppłk Rafał Zgryziewicz ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Mija 20 lat od momentu, kiedy nasz kraj stał się członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polska wstąpiła do NATO 12 marca 1999 roku, kiedy to w mieście Independence, w amerykańskim stanie Missouri, ówczesny minister spraw zagranicznych RP Bronisław Geremek przekazał na ręce sekretarza stanu USA akt przystąpienia Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego.

Gość audycji wspominał tamten czas. - Pamiętam, jak to się wszystko zmieniało. Zmianom ulegały struktury, musieliśmy dostosować Wojsko Polskie do takich, które obowiązywały w NATO. Musieliśmy się nauczyć pewnych procedur, które obowiązywały w Sojuszu. Zmieniał się także sprzęt i wyposażenie wojskowe – powiedział ppłk Rafał Zgryziewicz.

Rozmówca odniósł się też do tego, jaka markę w NATO mają polscy żołnierze. – Postawiliśmy tam poprzeczkę bardzo wysoko. Udowodniliśmy, że jesteśmy wiarygodnym sojusznikiem i partnerem nie tylko do wspólnych ćwiczeń wojskowych, ale także podczas realizacji zadań w trakcie misji bojowych. To np. Afganistan czy Kosowo i misje pokojowe oraz stabilizacyjne, w których niejednokrotnie braliśmy udział. Podczas nich nasi partnerzy widzieli, jak zachowywaliśmy się podczas wykonywania zadań – zaznaczył ppłk Rafał Zgryziewicz.

Z okazji 20. rocznicy wstąpienia Polski do NATO w sobotę, 9 marca, w 20 jednostkach wojskowych na terenie całego kraju zaplanowano 20 pikników wojskowych. Stanowią one część oficjalnych obchodów organizowanych ze względu na dołączenie naszego kraju do Traktatu Północnoatlantyckiego. Do wzięcia w nich udziału zachęcał gość "Sygnałów dnia". – Będziemy mogli spotkać tam polskiego żołnierza, porozmawiać z nim, zobaczyć sprzęt wojskowy – podkreślił ppłk Rafał Zgryziewicz.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.