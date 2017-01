Pożyteczni idioci i rosyjska propaganda

reklama

„Myślę, że bardzo wolno przychodzi nam zrozumienie, jak wielkiemu niebezpieczeństwu ze strony Rosji stawiamy czoła: zarówno jeżeli chodzi o ataki komputerowe jak i tradycyjne – kinetyczne. Ludzie bardziej obawiają się działalności szpiegowskiej NSA i GCHQ, które chcą bronić społeczeństwa, niż rosyjskich ataków w cyberprzestrzeni” – mówi w rozmowie z portalem Cyberdefence24.pl Edward Lucas, dziennikarz „The Economist”, autor książki „Cyberphobia. Identity, Trust, Security and the Internet”.

Lucas przestrzega przed lekceważeniem zagrożenia płynącego ze strony rosyjskich działań w sieci. „Rosja jest większym zagrożeniem w świecie wirtualnym niż Chiny […]. Działania Rosji to kombinacja hakowania i ujawniania skradzionych informacji, które łączy w sobie elementy wywiadu radioelektronicznego z wojną informacyjną. Jest to nowy rodzaj hybrydowego zagrożenia i bardzo poważne wyzwanie. Widzieliśmy, jak to wpływa na politykę Polski, Stanów Zjednoczonych. Jestem pewien, że będzie miało także wpływ na politykę innych państw i bardzo mnie to martwi” – mówi dziennikarz.

Rozmówca Cyberdefence24.pl uważa, że Rosjanie mogą zaangażować się w kampanię wyborczą w Niemczech, próbując doprowadzić do klęski Angeli Merkel.

„Dla Rosji zdecydowanie bardziej sprzyjającym scenariuszem będzie wygrana partii lewicowej lub Alternative fur Deutschland.Myślę, że Rosja ma duży interes w tym, kto wygra niemieckie wybory. Niemcy podchodzą do tej sprawy bardzo poważnie” – mówi Lucas.

Na przykładzie organziacji Wikileaks Lucas wskazuje, że Rosjanie korzystają często z usług ludzi, którzy nie wiedzą nawet do końca, komu służą.

„Kreml jest bardzo dobry w wykorzystaniu organizacji w sposób nie do końca dla nich zrozumiały. Podobną sytuację mieliśmy w czasach zimnej wojny, kiedy ZSRR wykorzystywała do własnych celów idealistycznie nastawionych ludzi z lewicy” – mówi dziennikarz. Przykładem jest Edward Snowden, mówi Lucas, który jego zdaniem nie podpisał nigdy z Rosją żadnego paktu, ale jego działania w istocie służą Moskwie.

emde/Jagiellonia.org

28.01.2017, 21:30