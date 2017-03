'Pozycja Tuska wcale nie jest pewna. Gdyby była...'

reklama

Fot. European Peoplesparty lic. CC BY-SA 2.0 via Flickr reklama

Rafał Bochenek był gościem "Sygnałów Dnia" w Polskim Radiu, gdzie mówił o szansach Donalda Tuska na ponowne zostanie przewodniczącym Rady Europejskiej.

Jak zauważał rzecznik rządu, kandydatura Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej wcale nie jest tak silna, jak mogłoby się wydawać:

"Cała dyskusja o Tusku pokazuje jedną rzecz: pozycja Tuska wcale nie jest taka pewna. Gdyby Tusk był niekwestionowanym kandydatem, to by jej nie było" - mówił Bochenek.

Jak dodawał, za wcześnie jeszcze by mówić oficjalnie o alternatywnych kandydaturach:

"Dopóki nie będzie jednomyślności, to trudno mówić o konkretnych nazwiskach. Nazwiska pojawiają się od pewnego czasu. Pojawia się nazwisko Saryusza-Wolskiego, byłej premier Danii, prezydenta Hollande’a. Poczekajmy, jak zapadną ostateczne ustalenia…ja myślę, że to kwestia najbliższych dni, tygodnie. Nie zapadła jeszcze decyzja, czy będziemy omawiać taką decyzję w Sejmie. Najważniejsze forum to forum UE".

emde/300polityka.pl

2.03.2017, 8:32