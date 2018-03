Poznaj receptę na udane małżeństwo!

Jak zbudować dobre małżeństwo? Dlaczego warto wziąć ślub? Sylwia i Paweł Łozińscy małżeństwo z siedmioletnim stażem, rodzice trójki dzieci i członkowie wspólnoty Equipes Notre Dame wyjaśniali, jak to jest z wiernością małżeńską, jak zachęcić ludzi do zawierania sakramentu małżeństwa i czy małżeństwo jest tylko trudem, czy wspaniałą przygodą.

- Małżeństwo polecamy tym, którzy czują, że to jest ich powołanie. Dla nas to wspaniała przygoda i wciąż odkrywamy, jak to życie rodzinne nas zmienia i ubogaca - mówił Paweł Łoziński

- Bardzo przygotowywaliśmy się do małżeństwa. Staraliśmy się bardzo dużo rozmawiać, uczestniczyć w dłuższym przygotowaniu kościelnym, dużo czytaliśmy o małżeństwie. Teraz trochę na to patrzymy z takim uśmiechem - dodawała Sylwia

- Możemy ćwiczyć się, wzrastać w świętości. Tak rozumiem to, co nam daje rodzicielstwo - podkreślała.

yenn/SalveTV